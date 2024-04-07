Мбаппе сделал заявление перед матчем с «Барселоной»

Звезда «ПСЖ» Килиан Мбаппе высказал мнение о предстоящем противостоянии с каталонской «Барселоной» в рамках ¼ финала Лиги чемпионов УЕФА.

«В конце апреля мы будем понимать, каким получается наш сезон. Я уверен, что мы отдадим все силы ради хорошего результата. Все в руках всевышнего», - приводит слова нападающего Telefoot.

Первый матч состоится в Париже 10 апреля. Ответная встреча пройдет через неделю в Барселоне. Победитель этого противостояния встретится в полуфинале Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико» или дортмундской «Боруссией».

Мбаппе мог играть в «Барселоне», но клуб выбрал другого нападающего