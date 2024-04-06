Пять футболистов «Баварии» не сыграют с «Арсеналом» - названы все имена

В первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА мюнхенская «Бавария» встретится с лондонским «Арсеналом». В первом матче немецкий гранд не сможет рассчитывать на нескольких игроков. Об этом сообщил наставник команды Томас Тухель.

«Нойер, Мазрауи, Сане, Коман и Павлович не сыграют против «Хайденхайма». Также они будут недоступны в первой встрече с «канонирами», - приводятся слова тренера в социальных сетях журналиста Фабрицио Романо.

Напомним, что первый поединок между «Арсеналом» и «Баварией» состоится в Лондоне 9 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.