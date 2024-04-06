Куртуа верит, что «Реал» победит «Манчестер Сити»

Бельгийский вратарь Тибо Куртуа, выбывший до конца сезона из-за травмы, высказался о первом матче между мадридским «Реалом» и «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов УЕФА.

«Команда верит в себя. Надеюсь, что через несколько дней «Реал» покажет хороший футбол и одержит победу. Мы должны верить в это», - передает слова голкипера Madrid Universal.

Первый матч противостояния состоится на мадридском стадионе «Сантьяго Бернабеу». Встреча пройдет во вторник, 9 апреля, и начнется в 22:00 по московскому времени. Ответный поединок состоится в Манчестере 17 апреля. Победитель противостояния сыграет в полуфинале с «Баварией» или «Арсеналом».