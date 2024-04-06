Луис Энрике: «В школе оценки не выставляют до июня»

Наставник французского «ПСЖ» Луис Энрике пообщался с журналистами в преддверии первого матча против каталонской «Барселоны» в рамках четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов УЕФА.
«В школе оценки не выставляют до июня. Мы хорошо идем по сезону, но в один момент что-то может пойти не по плану. Париж сейчас является моим домом. Для мне главное – это настоящее, не смотрю назад. Я отдам все свои силы ради успеха «ПСЖ», - передает слова испанского специалиста газета Marca.
Первый поединок между «ПСЖ» и «Барселоной» состоится в среду, 10 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.
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