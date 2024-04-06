Луис Энрике: «В школе оценки не выставляют до июня»

«В школе оценки не выставляют до июня. Мы хорошо идем по сезону, но в один момент что-то может пойти не по плану. Париж сейчас является моим домом. Для мне главное – это настоящее, не смотрю назад. Я отдам все свои силы ради успеха «ПСЖ», - передает слова испанского специалиста газета Marca.