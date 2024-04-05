Кафу выбрал пятёрку лучших правых защитников в футболе

Легенда «Милана» Кафу назвал лучших футболистов современности, которые выступают на позиции правого защитника. Как известно, именно на этой позиции Кафу играл в своё время.

Давая комментарий для «Чемпионата», Кафу назвал таких игроков, как Кайл Уокер, Даниэль Карвахаль, Ашраф Хакими, Рафинья и Трент Александер-Арнольд.

Как видим, Кафу включил в список Рафинью, хотя бразилец является скорее вингером.

«Он вполне латераль. Пускай будет он», - прокомментировал Кафу свой выбор Рафиньи.

Отметим, что Кафу завершил карьеру футболиста в 2008 году. В 2002-м бразилец становился чемпионом мира.