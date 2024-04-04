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Мюллер уверен в победе «Баварии» над «Арсеналом» в Лиге чемпионов

04 Апреля 2024 • 20:05 Комментировать
Арсенал
...
Бавария
09.04 22:00

По словам форварда «Баварии» Томаса Мюллера, у него нет сомнений в победе над «Арсеналом» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Первая встреча между «Баварией» и «Арсеналом» пройдёт 9 апреля, а ответная – 17 апреля.

- Это не тот «Арсенал», который мы раньше всегда уверенно обыгрывали. Нужно много работы, но я уверен, что мы их победим, - передают слова Мюллера зарубежные СМИ.

В текущем сезоне Мюллер провёл за мюнхенский клуб 33 матча во всех турнирах, забил четыре гола и сделал девять ассистов на своих партнёров.

Напомним, «Бавария» в трёх последних матчах в Лиге чемпионов обыгрывала «канониров» с одинаковым счётом - 5:1.


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АРСЕНАЛ БАВАРИЯ
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