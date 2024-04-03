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Лига чемпионов

Коман: Я снова хочу испытать чувство победы в Лиге чемпионов

03 Апреля 2024 • 19:53 Комментировать
Арсенал
...
Бавария
09.04 22:00

Нападающий мюнхенской «Баварии» Кингсли Коман высказался о возможной победе в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

— Трофей Лиги чемпионов навсегда будет в моем сердце. Я хочу снова добиться победы, испытать это чувство. Мы должны отдать все, что у нас есть. Это непросто, но, возможно, у нас получится это сделать в этом году, — приводит слова Комана Bayern & Germany.

Напомним, Коман выступает за «Баварию» с 2017 года. В сезоне-2019/20 команда выиграла Лигу чемпионов, одолев в финале турнира «ПСЖ».

В текущем розыгрыше Лиги чемпионов «Бавария» добралась уже четвертьфинала, в котором встретится с лондонским «Арсеналом». Первый матч состоится 9 апреля, ответный — 17 апреля.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Кингсли Коман

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АРСЕНАЛ БАВАРИЯ
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