Коман: Я снова хочу испытать чувство победы в Лиге чемпионов

Нападающий мюнхенской «Баварии» Кингсли Коман высказался о возможной победе в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

— Трофей Лиги чемпионов навсегда будет в моем сердце. Я хочу снова добиться победы, испытать это чувство. Мы должны отдать все, что у нас есть. Это непросто, но, возможно, у нас получится это сделать в этом году, — приводит слова Комана Bayern & Germany.

Напомним, Коман выступает за «Баварию» с 2017 года. В сезоне-2019/20 команда выиграла Лигу чемпионов, одолев в финале турнира «ПСЖ».

В текущем розыгрыше Лиги чемпионов «Бавария» добралась уже четвертьфинала, в котором встретится с лондонским «Арсеналом». Первый матч состоится 9 апреля, ответный — 17 апреля.