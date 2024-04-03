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Ровно 6 лет назад Роналду положил красивейший гол Буффону в Лиге чемпионов

03 Апреля 2024 • 18:58 Комментировать

Ровно 6 лет назад, 3 апреля 2018 года, «Ювентус» и «Реал» проводили первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов. Команда из Мадрида победила в Италии со счётом 3:0. Звёздный Криштиану Роналду стал автором дубля, а ещё один мяч на свой счёт записал Марсело.

Особенно памятным получился гол Роналду в падении через себя, после которого португальцу аплодировали даже фанаты «Ювентуса». Этот гол часто попадает в нарезки лучших голов в истории Лиги чемпионов.

Удар Роналду был эффектным и эффективным – вратарь Джанлуиджи Буффон даже не дёрнулся.

В ответном матче против «Реала» «Ювентус» отыграл три гола, но в добавленное ко второму тайму время Криштиану Роналду забил гол с пенальти (1:3) и вывел свою тогдашнюю команду в полуфинал.

Новостная рубрика «В этот день»

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Реал Мадрид Ювентус Криштиану Роналду Джанлуиджи Буффон В этот день ещё теги
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