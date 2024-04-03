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Анчелотти рассчитывает, что Милитао наберёт оптимальную форму к ответной игре с «Манчестер Сити»

03 Апреля 2024 • 01:55 Комментировать
Манчестер Сити
...
Реал Мадрид
17.04 22:00

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ждёт скорого возвращения Эдера Милитао к оптимальным кондициям.

Бразилец не играл из-за разрыва крестообразной связки с самого начала сезона – в недавнем матче против «Атлетика» (2:0) центрбек появился на поле впервые с августа, выйдя на замену на 92-й минуте. Как сообщает Marca, Анчелотти считает, что уже совсем скоро Милитао сможет выходить в старте и показывать свой привычный уровень. Итальянский рулевой надеется, что 26-летний игрок наберёт оптимальную форму к ответному матчу 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити», который пройдёт в Англии 17 апреля.

Первая встреча «Реала» с «Манчестер Сити» состоится 9 апреля на поле «сливочных».

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Реал Мадрид Карло Анчелотти Манчестер Сити Эдер Милитао ещё теги

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МАНЧЕСТЕР СИТИ РЕАЛ МАДРИД
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