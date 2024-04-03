Анчелотти рассчитывает, что Милитао наберёт оптимальную форму к ответной игре с «Манчестер Сити»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ждёт скорого возвращения Эдера Милитао к оптимальным кондициям.

Бразилец не играл из-за разрыва крестообразной связки с самого начала сезона – в недавнем матче против «Атлетика» (2:0) центрбек появился на поле впервые с августа, выйдя на замену на 92-й минуте. Как сообщает Marca, Анчелотти считает, что уже совсем скоро Милитао сможет выходить в старте и показывать свой привычный уровень. Итальянский рулевой надеется, что 26-летний игрок наберёт оптимальную форму к ответному матчу 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити», который пройдёт в Англии 17 апреля.

Первая встреча «Реала» с «Манчестер Сити» состоится 9 апреля на поле «сливочных».