Лунин высказался о матче «Реала» и «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов

Страж ворот мадридского «Реала» Андрей Лунин высказался о предстоящем домашнем поединке против «Манчестер Сити» в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА.
«Мы пройдем очень серьезную подготовку перед этой встречей. Сейчас у нас есть несколько дней на восстановление, после чего начнется процесс. Мы посмотрим записи матчей «горожан» и сделаем все, чтобы добиться лучшего результата», - передает слова украинского футболиста пресс-служба «королевского» клуба.
Первая встреча состоится на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде 9 апреля. Ответный поединок пройдет 17 апреля в Манчестере.
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