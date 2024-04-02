Лунин высказался о матче «Реала» и «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов

«Мы пройдем очень серьезную подготовку перед этой встречей. Сейчас у нас есть несколько дней на восстановление, после чего начнется процесс. Мы посмотрим записи матчей «горожан» и сделаем все, чтобы добиться лучшего результата», - передает слова украинского футболиста пресс-служба «королевского» клуба.