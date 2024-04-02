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Лунин высказался о матче «Реала» и «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов

02 Апреля 2024 • 09:04 Комментировать

Страж ворот мадридского «Реала» Андрей Лунин высказался о предстоящем домашнем поединке против «Манчестер Сити» в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА.

«Мы пройдем очень серьезную подготовку перед этой встречей. Сейчас у нас есть несколько дней на восстановление, после чего начнется процесс. Мы посмотрим записи матчей «горожан» и сделаем все, чтобы добиться лучшего результата», - передает слова украинского футболиста пресс-служба «королевского» клуба.

Первая встреча состоится на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде 9 апреля. Ответный поединок пройдет 17 апреля в Манчестере.

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