Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Анчелотти раскрыл, в чём преимущество «Реала» над «Манчестер Сити»

01 Апреля 2024 • 08:31 Комментировать (1)

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о предстоящем противостоянии с «Манчестер Сити» в рамках четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов УЕФА.

«Это современный футбол. У нас календарь лучше, чем у соперника. Мы имеем больше дней на подготовку к первому матчу. В этом у нас есть преимущество над «Манчестер Сити», - передает слова итальянского специалиста Sport.es.

Первая встреча «Реала» и «Манчестер Сити» состоится на стадионе в Мадриде 9 марта. Ответный поединок пройдет 17 апреля в Манчестере. Победитель этой пары сыграет в полуфинале с «Баварией» или «Арсеналом».

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Манчестер Сити ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии (1) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
GlorReala
01 Апреля 2024 в 08:45
Надеюсь это сыграет Реалу на руку..))
Названо имя самого дорогого вратаря мира - его хочет купить «Манчестер Юнайтед» Месси или Роналду: Кто в итоге стал лучшим бомбардиром «эль класико» Роналду снова в списке лучших: Итоги квалификации группового этапа Евро-2024 Холанн может уйти только в два клуба «Барселона» решила продать форварда за 100 млн евро Месси назвал претендентов на «Золотой мяч» Мерсон: «Я в шоке от решения Хаби Алонсо» Назван лучший в истории игрок, не выигрывавший Лигу чемпионов, Ибрагимович – в тройке Гвардиола назвал худший матч «Манчестер Сити» за восемь лет работы в клубе 16-летний игрок разочаровался в «Реале»
Карпин врезал по чемпионским амбициям «Динамо»: «Ростов» забил четыре и разгромил «бело-голубых» в Москве «Динамо» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 «Барселона» скромно, но по делу одолела «Лас-Пальмас», проведя больше часа в большинстве Винисиус ответил на вопрос о возможном уходе из «Реала» Футбольные шахматы Артеты и Гвардиолы: нули «Арсенала» с «Манчестер Сити» оставили «Ливерпуль» во главе таблицы Месси назвал претендентов на «Золотой мяч» Месси или Роналду: Кто в итоге стал лучшим бомбардиром «эль класико» «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Арсенал»: оцениваем, у кого больше шансов на победу в АПЛ «Барселона» готовит трансфер Холанна - названы сроки перехода «Ювентус» может уволить Аллегри
Спортивные новости
Экс-игрок «Локомотива» Антипов: «У Ярославля очень большие шансы на титул» Селиваненко отреагировал на поражение Рыбакиной от Коллинз в финале турнира в Майами «Металлург» стал последним полуфиналистом Кубка Гагарина, обыграв в серии «Спартак» «Локомотив» переиграл «Авангард» и вышел в полуфинал Кубка Гагарина Канарейкин назвал игрока-открытие этого сезона в КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 01 Апреля
08:31 · Лига чемпионов
Анчелотти раскрыл, в чём преимущество «Реала» над «Манчестер Сити» 1
31 Марта
13:33 · Россия. Премьер-лига
«Матч ТВ» может перестать показывать игры Лиги чемпионов
09:52 · Лига чемпионов
Гвардиола назвал преимущество «Реала» над «Манчестер Сити»
29 Марта
19:34 · Лига чемпионов
Назван лучший в истории игрок, не выигрывавший Лигу чемпионов, Ибрагимович – в тройке 1
09:05 · Лига чемпионов
Лука Тони высказался о дуэли «Реала» и «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов
27 Марта
14:08 · Лига чемпионов
Блинд надеется на победу «Баварии» в Лиге чемпионов
14:00 · Лига чемпионов
Нино: «Зенит» мог бы дойти до 1/4 финала Лиги чемпионов» 3
08:39 · Лига чемпионов
Сиссоко оценил готовность Мбаппе к матчам с «Барселоной»
03:04 · Германия. Бундеслига
Мусиала: «Догнать «Байер» будет трудно, но мы попытаемся»
26 Марта
19:37 · Лига чемпионов
Моуринью: «Иногда я был больше, чем тренером»
18:58 · Лига чемпионов
Моуринью: «Я единственный тренер, выступавший в двух еврокубковых финалах за последние два года»
18:50 · Лига чемпионов
«Я готов»: Моуринью назвал свою цель
09:49 · Лига чемпионов
Агуэро выбрал в паре «Реал» - «Манчестер Сити» полуфиналиста Лиги чемпионов
24 Марта
21:34 · Лига чемпионов
Винисиус заявил, что Уокер – лучший защитник из всех, против кого он играл
16:23 · Лига чемпионов
Моуринью рассказал, когда планирует снова тренировать
Все новости
Рекомендуем