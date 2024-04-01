Анчелотти раскрыл, в чём преимущество «Реала» над «Манчестер Сити»

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о предстоящем противостоянии с «Манчестер Сити» в рамках четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов УЕФА.
«Это современный футбол. У нас календарь лучше, чем у соперника. Мы имеем больше дней на подготовку к первому матчу. В этом у нас есть преимущество над «Манчестер Сити», - передает слова итальянского специалиста Sport.es.
Первая встреча «Реала» и «Манчестер Сити» состоится на стадионе в Мадриде 9 марта. Ответный поединок пройдет 17 апреля в Манчестере. Победитель этой пары сыграет в полуфинале с «Баварией» или «Арсеналом».
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