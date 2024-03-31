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Гвардиола назвал преимущество «Реала» над «Манчестер Сити»

31 Марта 2024 • 09:52 Комментировать

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказал мнение о календаре своей команды в апреле.

«У нас встреча с «Астон Виллой» 3 апреля, а затем игра в субботу против «Кристал Пэлас». После этого мы отправляемся в Испанию на матч с «Реалом». У соперника будет девять дней на подготовку. Это очень большая разница», - передает слова испанского специалиста City Xtra.

Первый матч ¼ финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» проведет против «Реала» на стадионе «Сантьяго Бернабеу» 9 апреля. Ответная встреча состоится 17 апреля в Манчестере. Победитель противостояния станет полуфиналистом турнира.

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