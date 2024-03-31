Гвардиола назвал преимущество «Реала» над «Манчестер Сити»

«У нас встреча с «Астон Виллой» 3 апреля, а затем игра в субботу против «Кристал Пэлас». После этого мы отправляемся в Испанию на матч с «Реалом». У соперника будет девять дней на подготовку. Это очень большая разница», - передает слова испанского специалиста City Xtra.