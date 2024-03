Назван лучший в истории игрок, не выигрывавший Лигу чемпионов, Ибрагимович – в тройке

Эксперты из Four Four Two продолжают радовать любителей футбола интересными рейтингами. На этот раз был составлен рейтинг лучших футболистов, которые никогда не выигрывали Лигу чемпионов.

Первое место в этом рейтинге занял бразилец Роналдо. Он поиграл за такие большие клубы, как «Барселона», «Интер», «Реал» и «Милан», но при этом ни разу не поднимал над головой трофей Лиги чемпионов.

На второй строчке оказался итальянец Роберто Баджо, а тройку замкнул швед Златан Ибрагимович.

Дальше в топ-10 идут Джанлуиджи Буффон (проиграл три финала), Лотар Маттеус, Павел Недвед, Эрик Кантона, Франческо Тотти, Габриэль Батистута и Деннис Бергкамп.