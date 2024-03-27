Блинд надеется на победу «Баварии» в Лиге чемпионов

Защитник «Жироны» Дэйли Блинд высказался о перспективах мюнхенской «Баварии» в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

Напомним, 34-летний футболист выступал за мюнхенский клуб с января по июль 2023 года.

— Надеюсь, «Бавария» выиграет Лигу чемпионов, чтобы спасти сезон. Я думаю, что «Баварии» будет сложно обойти «Байер» в Бундеслиге, но им все равно нужно верить, как и в прошлом году, — приводит слова Блинда Sky Sport DE.

В четвертьфинале Лиги чемпионов «Бавария» встретится с лондонским «Арсеналом». Первая игра между командами состоится 9 апреля, а ответный поединок запланирован на 17 апреля.