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Лига чемпионов

Блинд надеется на победу «Баварии» в Лиге чемпионов

27 Марта 2024 • 14:08 Комментировать
Арсенал
...
Бавария
09.04 22:00

Защитник «Жироны» Дэйли Блинд высказался о перспективах мюнхенской «Баварии» в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

Напомним, 34-летний футболист выступал за мюнхенский клуб с января по июль 2023 года.

— Надеюсь, «Бавария» выиграет Лигу чемпионов, чтобы спасти сезон. Я думаю, что «Баварии» будет сложно обойти «Байер» в Бундеслиге, но им все равно нужно верить, как и в прошлом году, — приводит слова Блинда Sky Sport DE.

В четвертьфинале Лиги чемпионов «Бавария» встретится с лондонским «Арсеналом». Первая игра между командами состоится 9 апреля, а ответный поединок запланирован на 17 апреля.

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АРСЕНАЛ БАВАРИЯ
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