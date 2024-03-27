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Лига чемпионов

Нино: «Зенит» мог бы дойти до 1/4 финала Лиги чемпионов»

27 Марта 2024 • 14:00 Комментировать (1)

Защитник «Зенита» Нино поделился мнением о том, как команда могла бы выступить в нынешнем сезоне Лиги чемпионов.

«Для меня играть в Лиге чемпионов — мечта. Думаю, «Зенит» мог бы дойти до 1/4 финала», — приводит слова Нино «Матч ТВ».

Напомним, на данный момент российские клубы отстранены от участия в еврокубковых соревнованиях.

Бразильский защитник присоединился к «Зениту» в зимнее трансферное окно. С начала года 26-летний Нино принял участие во всех трех матчах «сине-бело-голубых» и не отметился голевыми действиями.   

В субботу, 30 марта, «Зенит» проведет гостевой матч против «Крыльев Советов». Начало поединка запланировано на 14:00 по столичному времени.

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Зенит Нино
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nadezhda
27 Марта 2024 в 14:02
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