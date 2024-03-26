Моуринью: «Иногда я был больше, чем тренером»

Известный тренер Жозе Моуринью порассуждал о своей работе.

«Иногда я был больше, чем тренером. В некоторых клубах ты просто тренируешь, а в других клубах ты должен быть не только тренером, но ещё и техническим директором, директором по связям с общественностью, имиджмейкером, защитником клуба и игроков.

Я хочу быть тренером. Идеальная структура – это когда тренер занимается с игроками – на поле, на тренировках, на бровке.

Я был тренером в «Интере», я был тренером в «Реале», я был тренером в мой первый период в «Челси», я был тренером в «Порту». В некоторых других клубах я не был тренером», - сказал Моуринью в интервью Фабрицио Романо.