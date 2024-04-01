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Лига чемпионов

Самые дорогие игроки участников четвертьфинала Лиги чемпионов

01 Апреля 2024 • 11:55 Комментировать

Четвертьфинал Лиги чемпионов станет одним из самых ярких футбольных событий апреля. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о самых дорогих игроках клубов, которые сыграют в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Тройка самых дорогих в игре

Все три самых дорогих игрока современности Джуд Беллингем, Эрлинг Холанн и Килиан Мбаппе (трансферная стоимость каждого по 180 млн евро) в игре. Есть только один нюанс. В полуфинале Лиги чемпионов на одного точно станет меньше. «Манчестер Сити» и «Реал» играют друг против друга. Вероятно, это будет один из самых интересных четвертьфиналов.

Мбаппе и его «ПСЖ» встретятся с «Барселоной». Килиан уже нечасто получает место в составе парижского клуба, но перед уходом из французской команды он должен побороться за главный европейский трофей.

Отметим, что в мадридском «Реале» четыре человека оцениваются дороже 100 млн евро. Кроме Беллингема, это Винисус Жуниор (150 млн евро), Федерико Валверде и Родриго (каждый по 100 млн евро). Похвастаться подобным не может ни один из участников четвертьфиналов Лиги чемпионов. Трансферная цена всего состава мадридского «Атлетико»  (417 млн евро) меньше, чем совокупная стоимость четверых самых дорогих игроков «Реала».

Скромные участники

В противостоянии «Баварии» и «Арсенала» многое будет зависеть от состояния лидеров и самых дорогих игроков клубов. У мюнхенцев это Гарри Кейн и Джамал Мусиала (каждый по 110 млн евро). В составе «канониров» Букайо Сака (130 млн евро) и Деклан Райс (110 млн евро).

Самая «скромная» пара в четвертьфинале Лиги чемпионов по трансферной стоимости игроков – мадридский «Атлетико» и дортмундская «Боруссия». Лидеры немецкого клуба Юлиан Брандт и Грегор Кобель оцениваются в 40 млн евро, у испанцев Науэль Молина имеет ещё меньшую трансферную стоимость (35 млн евро). Но это отнюдь не значит, что противостояние между ними будет менее интригующим. На кону путёвка в полуфинал главного европейского турнира.

Самые дорогие игроки четвертьфиналистов Лиги чемпионов

Игрок
Клуб
Трансферная стоимость, млн евро
Джуд Беллингем «Реал» 180
Эрлинг Холанн «Манчестер Сити» 180
Килиан Мбаппе «ПСЖ» 180
Букайо Сака «Арсенал» 130

Гарри Кейн

Джамал Мусиала

 «Бавария» 110
Гави «Барселона» 90

Юлиан Брандт

Грегор Кобель

 «Боруссия» Дортмунд 40

Науэль Молина

 «Атлетико» Мадрид 35

Ранее определились пары четвертьфиналистов Лиги чемпионов: «Арсенал» - «Бавария», «Реал» Мадрид - «Манчестер Сити» (игры пройдут 9 апреля). «Атлетико» - «Боруссия» Дортмунд, «ПСЖ» - «Барселона» (10 апреля).

«Барселона» хочет выиграть Лигу чемпионов и Ла Лигу

Важный игрок вернётся в состав «Барселоны» на матч с «ПСЖ»

Константин Лицин


 

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