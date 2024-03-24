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Моуринью рассказал, когда планирует снова тренировать

24 Марта 2024 • 16:23 Комментировать

В январе Жозе Моуринью покинул тренерское кресло в «Роме». Португальца уволили из-за плохих результатов команды, и теперь Особенный находится в творческом отпуске. В воскресенье Моуринью посетил гонку MotoGP, где журналисты поинтересовались у специалиста его профессиональными планами.

«О моём будущем нет новостей. У меня нет клуба, я свободен. Но я хочу снова начать работать ближайшим летом. Я хочу работать», - слова Моуринью приводит Globo Esporte.

Ранее слухи связывали Жозе Моуринью с несколькими клубами, в частности с «Баварией». В немецкой Бундеслиге Особенный ещё не работал.

Моуринью ответил, может ли возглавить сборную Португалии

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Жозе Моуринью
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