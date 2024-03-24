Фабиан Руис высказался о дуэли Мбаппе и Кубарси в Лиге чемпионов

«Кубарси показывает высокий уровень игры. Поэтому его вызвали в сборную. Мы подробно изучим его игру. У этого парня отличное будущее.

О Мбаппе давно все известно, он много лет играет на высоком уровне. Килиан доказал, что является одним из лучших в мире. Надеемся, что это противостояние будет в нашу пользу», - передает слова Фабиана Sport.es.