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Лига чемпионов

Полузащитник «Баварии» рассказал о целях команды в текущем сезоне

23 Марта 2024 • 21:31 Комментировать
Арсенал
...
Бавария
09.04 22:00

Футболист «Баварии» Конрад Лаймер рассказал, какие цели перед собой ставит мюнхенский клуб в текущем сезоне.

- Мы продолжаем борьбу в Лиге чемпионов, у нас впереди есть задача. Может быть, мы сможем победить в этом турнире, - цитируют полузащитника немецкие СМИ.

«Бавария» в текущем сезоне вряд ли сможет побороться за победу в чемпионате Германии, так как отставание мюнхенского клуба от лидирующего «Байера» составляет 10 очков. В Лиге чемпионов команда Томаса Тухеля вышла в четвертьфинал, где их соперником стал лондонский «Арсенал». Первую игру «Бавария» проведёт на выезде 9 апреля, а ответную на своём поле 17 апреля. Начало матчей запланировано на 22:00 по московскому времени.


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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Конрад Лаймер

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АРСЕНАЛ БАВАРИЯ
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