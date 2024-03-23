Полузащитник «Баварии» рассказал о целях команды в текущем сезоне

Футболист «Баварии» Конрад Лаймер рассказал, какие цели перед собой ставит мюнхенский клуб в текущем сезоне.

- Мы продолжаем борьбу в Лиге чемпионов, у нас впереди есть задача. Может быть, мы сможем победить в этом турнире, - цитируют полузащитника немецкие СМИ.

«Бавария» в текущем сезоне вряд ли сможет побороться за победу в чемпионате Германии, так как отставание мюнхенского клуба от лидирующего «Байера» составляет 10 очков. В Лиге чемпионов команда Томаса Тухеля вышла в четвертьфинал, где их соперником стал лондонский «Арсенал». Первую игру «Бавария» проведёт на выезде 9 апреля, а ответную на своём поле 17 апреля. Начало матчей запланировано на 22:00 по московскому времени.