«Атлетико» покроет часть расходов болельщиков на перелёт в Дортмунд

«Атлетико» поможет своим болельщикам добраться до Дортмунда на ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов с местной «Боруссией».

По данным испанского издания Marca, мадридский клуб оплатит 1000 билетов на самолёт до Дортмунда. В среднем один билет оценивается в 200 евро, а в общей сумме на расходы придётся потратить 200 тысяч евро.

Напомним, «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов прошёл «Интер». По результатам жеребьёвки мадридцы встретятся с дортмундской «Боруссией». Первая игра пройдёт в Мадриде 10 апреля, а выездная – в Германии 16 апреля.