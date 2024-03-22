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Лига чемпионов

«Атлетико» покроет часть расходов болельщиков на перелёт в Дортмунд

22 Марта 2024 • 22:42 Комментировать
Атлетико М
...
Боруссия Д
10.04 22:00

«Атлетико» поможет своим болельщикам добраться до Дортмунда на ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов с местной «Боруссией».

По данным испанского издания Marca, мадридский клуб оплатит 1000 билетов на самолёт до Дортмунда. В среднем один билет оценивается в 200 евро, а в общей сумме на расходы придётся потратить 200 тысяч евро.

Напомним, «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов прошёл «Интер». По результатам жеребьёвки мадридцы встретятся с дортмундской «Боруссией». Первая игра пройдёт в Мадриде 10 апреля, а выездная – в Германии 16 апреля.

 


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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Боруссия Дортмунд

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АТЛЕТИКО М БОРУССИЯ Д
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