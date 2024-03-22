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Назван лучший в истории футболист в категории 40+

22 Марта 2024 • 19:25 Комментировать

На страницах Four Four Two был опубликован очередной интересный рейтинг. На этот раз эксперты составили рейтинг лучших в истории футболистов среди тех, кто играл после 40 лет.

Первое место в этом рейтинге занимает многолетний капитан «Милана» - Паоло Мальдини. Вторая строчка у экс-футболиста «Манчестер Юнайтед» Райана Гиггза, а тройку замыкает легенда «Ромы» - Франческо Тотти.

В топ-10 также входят такие известные в прошлом футболисты: Хавьер Дзанетти, Ромарио, Роже Милла, Джанлуиджи Буффон, Стенли Мэтьюз, Златан Ибрагимович и Тедди Шерингем.

Назван лучший фланговый защитник в истории

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Евро-Футбол.Ру,
Франческо Тотти Райан Гиггз Паоло Мальдини ещё теги
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