Назван лучший в истории футболист в категории 40+

На страницах Four Four Two был опубликован очередной интересный рейтинг. На этот раз эксперты составили рейтинг лучших в истории футболистов среди тех, кто играл после 40 лет.

Первое место в этом рейтинге занимает многолетний капитан «Милана» - Паоло Мальдини. Вторая строчка у экс-футболиста «Манчестер Юнайтед» Райана Гиггза, а тройку замыкает легенда «Ромы» - Франческо Тотти.

В топ-10 также входят такие известные в прошлом футболисты: Хавьер Дзанетти, Ромарио, Роже Милла, Джанлуиджи Буффон, Стенли Мэтьюз, Златан Ибрагимович и Тедди Шерингем.

