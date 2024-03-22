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Лига чемпионов

Важный игрок вернётся в состав «Барселоны» на матч с «ПСЖ»

22 Марта 2024 • 13:07 Комментировать

Ведущий полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг продолжает восстанавливаться после повреждения, которое получил во встрече Ла Лиги с «Атлетиком» в начале марта.

Как стало известно журналистам Diario Sport, нидерландский хавбек успеет восстановиться к первому поединку против французского «ПСЖ» в ¼ финала Лиги чемпионов УЕФА. К тому моменту Френки успеет провести несколько тренировок в общей командной группе.

Первый матч противостояния состоится в столице Франции 10 апреля.

В нынешнем сезоне де Йонг поучаствовал в 29 матчах «сине-гранатовых». На счету 26-летнего полузащитника два забитых мяча.

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