В «Атлетико» оценили итоги жеребьёвки 1/4 финала Лиги чемпионов

Президент «Атлетико» Энрике Сересо поделился мыслями о результатах жеребьевки стадии ¼ финала Лиги чемпионов УЕФА. В предстоящем раунде «матрасники» померяются силами с дортмундской «Боруссией».
«Нам достался непростой соперник, в этой паре шансы 50 на 50. Для нас главное – это движение вперед. Мы хотим побеждать. Каждый сезон Лиги чемпионов интересен своими противостояниями», - цитирует руководителя Mundo Deportivo.
Напомним, что первые поединки четвертьфинального раунда пройдут 9 и 10 апреля. Ответные встречи состоится через неделю. Действующим победителем Лиги чемпионов является «Манчестер Сити».
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