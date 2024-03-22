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Лига чемпионов

В «Атлетико» оценили итоги жеребьёвки 1/4 финала Лиги чемпионов

22 Марта 2024 • 09:01 Комментировать

Президент «Атлетико» Энрике Сересо поделился мыслями о результатах жеребьевки стадии ¼ финала Лиги чемпионов УЕФА. В предстоящем раунде «матрасники» померяются силами с дортмундской «Боруссией».

«Нам достался непростой соперник, в этой паре шансы 50 на 50. Для нас главное – это движение вперед. Мы хотим побеждать. Каждый сезон Лиги чемпионов интересен своими противостояниями», - цитирует руководителя Mundo Deportivo.

Напомним, что первые поединки четвертьфинального раунда пройдут 9 и 10 апреля. Ответные встречи состоится через неделю. Действующим победителем Лиги чемпионов является «Манчестер Сити».

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Атлетико Мадрид Боруссия Дортмунд Энрике Сересо ещё теги
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