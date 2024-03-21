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Блаттер: «Нужна одинаковая система для всего футбола, а не только для богатых»

21 Марта 2024 • 09:21 Комментировать

Йозеф Блаттер, ранее занимавший пост президента Международной федерации футбола (ФИФА), поведал о том, к каким изменениям в футболе он бы стремился, если бы продолжал занимать руководящую должность.

«Я скажу следующее: у нас должна быть одинаковая система для всего футбола, а не система исключительно для богатых. Сейчас это система для богатых. Пусть игра будет простой, какой и должна быть», - передает слова функционера The Telegraph.

Напомним, что Блаттер занимал пост главы ФИФА с 1998 по 2015 год. Зимой 2015-го Йозеф был отстранён комитетом ФИФА по этике от футбольной деятельности на восемь лет в связи с коррупционными скандалами. Затем получил еще один бан.

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Евро-Футбол.Ру,
Йозеф Блаттер
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