Блаттер: «Нужна одинаковая система для всего футбола, а не только для богатых»

Йозеф Блаттер, ранее занимавший пост президента Международной федерации футбола (ФИФА), поведал о том, к каким изменениям в футболе он бы стремился, если бы продолжал занимать руководящую должность.

«Я скажу следующее: у нас должна быть одинаковая система для всего футбола, а не система исключительно для богатых. Сейчас это система для богатых. Пусть игра будет простой, какой и должна быть», - передает слова функционера The Telegraph.

Напомним, что Блаттер занимал пост главы ФИФА с 1998 по 2015 год. Зимой 2015-го Йозеф был отстранён комитетом ФИФА по этике от футбольной деятельности на восемь лет в связи с коррупционными скандалами. Затем получил еще один бан.