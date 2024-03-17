Андронов считает, что «Бавария» может выиграть Лигу чемпионов

Известный футбольный комментатор Алексей Андронов верит, что мюнхенская «Бавария» может добиться успеха в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА.
«Бавария» всe еще может. У неe есть Кейн, выздоравливают фланговые. Она голодна… Я не завидую «Арсеналу». Тухель будет глупцом, если начнeт мешать команде играть. Просто ничего не трогай», - написал Андронов в своих социальных сетях.
Напомним, что в четвертьфинале Лиги чемпионов «Баварии» будет противостоять лондонский «Арсенал». Поединки состоятся в апреле. Победитель этой пары встретится в полуфинале с мадридским «Реалом» или «Манчестер Сити».
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