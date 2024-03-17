Андронов считает, что «Бавария» может выиграть Лигу чемпионов

«Бавария» всe еще может. У неe есть Кейн, выздоравливают фланговые. Она голодна… Я не завидую «Арсеналу». Тухель будет глупцом, если начнeт мешать команде играть. Просто ничего не трогай», - написал Андронов в своих социальных сетях.