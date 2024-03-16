Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Симеоне: «Нас ждут трудные игры против «Боруссии»

16 Марта 2024 • 18:46 Комментировать
Атлетико М
...
Боруссия Д
10.04 22:00

Главный тренер «Атлетико» Мадрид Диего Симеоне высказался о предстоящих матчах с дортмундской «Боруссией».

Напомним, команды встретятся между собой в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов.

— Мне кажется, что нам досталась сильная команда, ведь немецкие коллективы всегда были сильными. Нас ждут трудные игры, — приводит слова Симеоне Mundo Deportivo.

В рамках 1/8 финала Лиги чемпионов «Атлетико» выбил из турнира «Интер», а «Боруссия» оказалась сильнее ПСВ.

Первый четвертьфинальный поединок между «Атлетико» и «Боруссией» состоится 10 апреля, ответная встреча запланирована на 16 апреля.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Боруссия Дортмунд Диего Симеоне ещё теги

Новости по матчу

Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
АТЛЕТИКО М БОРУССИЯ Д
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Барселона» больше всего хочет избежать встречи в четвертьфинале Лиги чемпионов с одной командой «Реал» хочет избежать встречи в четвертьфинале Лиги чемпионов с одной командой «Реал» может продать Винисиуса за 200 миллионов - есть покупатель Это может стоить чемпионства в АПЛ: «Арсенал» обходит «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» по интересному показателю С кем сыграет «Ливерпуль» Клоппа: Всё о жеребьёвке Лиги Европы Клопп назвал футболиста, которому впервые за карьеру разрешил не защищаться С кем сыграют «Реал» и «Манчестер Сити»: Впереди последняя жеребьёвка Лиги чемпионов Гризманн назвал дерьмом звёздного футболиста «Интера» В «Барселоне» случилась отставка Назван главный фаворит Лиги чемпионов, «Атлетико» ворвался в тройку
«Реал» - «Манчестер Сити» и другие пары четвертьфинала Лиги чемпионов Фермин Лопес – вперёд, Хвича – на вылет: «Барселона» побила «Наполи» и запрыгнула в четвертьфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «Наполи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1 «Атлетико» - «Интер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Дас ист фантастиш: «Байер» ШИКарно уделал «Карабах» в Лиге Европы с 0:2 на 3:2 в концовке В Лиге чемпионов не осталось команд из Италии «Атлетико» убрал феноменальный «Интер»: обыграли и в основное время, и в серии пенальти «Болонья» не смогла прервать победный ход «Интера» Фанаты «Барселоны» желают смерти звезде «Реала» - известно имя Миранчук едет на «Энфилд» к «Ливерпулю», а «Милан» встретится с «Ромой» — результаты жеребьёвки 1/4 финала Лиги Европы
Спортивные новости
«Локомотив» обыграл «Авангард» в первом матче 1/4 финала плей-офф КХЛ Вайсфельд назвал самую интересную пару второго раунда плей-офф КХЛ Бывший тренер сборной России отреагировал на решение Билялетдинова уйти из «Ак Барса» Экс-тренер сборной России поделился ожиданиями от серии между СКА и «Автомобилистом» Экс-тренер сборной России выбрал самую интересую пару второго раунда плей-офф КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 16 Марта
19:25 · Лига чемпионов
Агент Мартинеса – промахе игрока с пенальти: Лаутаро сильный человек, он понимает, что это футбол
18:46 · Лига чемпионов
Симеоне: «Нас ждут трудные игры против «Боруссии»
18:22 · Лига чемпионов
Онопко объяснил, почему Лаутаро Мартинес и Санчес не забили пенальти в матче «Атлетико» 1
18:14 · Лига чемпионов
Онопко: «Атлетико» — чисто тренерская команда»
17:55 · Лига чемпионов
Энрике высказался о фаворитах Лиги чемпионов
16:36 · Лига чемпионов
Определён лучший гол недели в Лиге чемпионов
12:59 · Франция. Лига 1
Мбаппе дал важное обещание «ПСЖ»
12:56 · Англия. Премьер-лига
Гаджиев остался недоволен результатами жеребьёвки четвертьфинала Лиги чемпионов
11:33 · Лига чемпионов
Маркиньос высказал мнение о «Барселоне»
09:42 · Лига чемпионов
Морган: «Сезон бедняги Кейна скоро станет ещё хуже»
09:09 · Англия. Премьер-лига
Реакция Гвардиолы на очередную дуэль с «Реалом» в Лиге чемпионов 3
08:38 · Лига чемпионов
Экс-игрок «Спартака» предсказал финал Лиги чемпионов
06:11 · Лига чемпионов
​Деменко назвал самую равную пару в четвертьфинале Лиги чемпионов
04:39 · Лига чемпионов
«Барселона» станет самым популярным соперником «ПСЖ» в еврокубках
02:37 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола оценил игру Беллингема в «Реале»
Все новости
Рекомендуем