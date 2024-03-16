Симеоне: «Нас ждут трудные игры против «Боруссии»

Главный тренер «Атлетико» Мадрид Диего Симеоне высказался о предстоящих матчах с дортмундской «Боруссией».

Напомним, команды встретятся между собой в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов.

— Мне кажется, что нам досталась сильная команда, ведь немецкие коллективы всегда были сильными. Нас ждут трудные игры, — приводит слова Симеоне Mundo Deportivo.

В рамках 1/8 финала Лиги чемпионов «Атлетико» выбил из турнира «Интер», а «Боруссия» оказалась сильнее ПСВ.

Первый четвертьфинальный поединок между «Атлетико» и «Боруссией» состоится 10 апреля, ответная встреча запланирована на 16 апреля.