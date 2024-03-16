У Мбаппе появился шанс выиграть Лигу чемпионов и «Золотой мяч»: как жеребьёвка повлияла на это

Состоялась жеребьёвка плей-офф Лиги чемпионов. По её результатам, как и в прошлом году, основные фавориты оказались в одной части. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» считает Килиана Мбаппе главным выгодоприобретателем.

Шутка про «Путь регионов» Лиги чемпионов вновь актуальна

Жеребьёвка Лиги чемпионов вновь получилась непропорциональной – все главные фавориты турнира оказались в одной половине. Главными претендентами на победу считались «Манчестер Сити» и мадридский «Реал», но в итоге они в очных встречах определят лишь полуфиналиста турнира. При этом триумфатор этой пары будет дальше сражаться с «Арсеналом» или «Баварией». Лондонцы сейчас показывают один из лучших футболов в мире в принципе, и их тоже считают одним из фаворитов. Что касается «Баварии», то она, видимо, начала просыпаться, и именно Лига чемпионов осталась главным турниром для команды в сезоне.

На этом фоне вторая половина плей-офф Лиги чемпионов действительно выглядит «Путём регионов». «Хромающая» «Боруссия», кризисная «Барселона», «Атлетико», который, как всегда, сам в себе, и «ПСЖ». Есть ощущение, что четыре команды из одной части сетки слабее всех четырёх из другой.

Исторический шанс Мбаппе

Больше всего должны быть рады жеребьёвке в Париже. Перед командой Луиса Энрике на пути к финалу нет ни одного соперника, более высокого по уровню. При всём уважении к нынешней «Барселоне» она не выглядит страшным соперником. Из второй пары должен будет пройти «Атлетико», который тоже не так мощен, как в годы, когда добирался до финала главного еврокубка. При этом «ПСЖ» в чемпионате имеет такой отрыв, что может и просто должен все силы положить на Лигу чемпионов.

Мбаппе получил поистине исторический шанс в своей карьере. Он может вывести «ПСЖ» в финал Лиги чемпионов как главная звезда своей команды. А решающий матч – это всегда шанс. В одной взятой встрече может произойти всё что угодно. В итоге Мбаппе может сделать то, о чём мечтал – выиграть Лигу чемпионов.

В свою очередь этот триумф может приблизить француза к другой мечте. В матчах 1/8 финала Лиги чемпионов Мбаппе забил 3 гола в ворота «Реал Сосьедада». Если всё пойдёт по его плану, то в оставшихся играх он будет ещё отличаться. В общем, вечер 1 июня Мбаппе может закончить в ранге игрока-лидера, победителя Лиги чемпионов. Дальше будет Евро, где Франция – один из главных фаворитов. К чему это? А к тому, что это даже не шанс, а шансище завоевать «Золотой мяч».

Кто победит в битве титанов?

Кто же является фаворитом в другой части сетки – сказать невозможно. «Реал» и «Манчестер Сити» уже приучили к своим битвам, так что остаётся просто ждать и наслаждаться футболом. В принципе шансы пятьдесят на пятьдесят. При этом победитель этой пары на бумаге будет иметь больше шансов против триумфатора другого четвертьфинала.

«Бавария» или «Арсенал»? Опыт говорит за мюнхенцев, а юношеская удаль – за лондонцев. «Порту» показал, как «Арсеналу» можно осложнить жизнь. Однако «Бавария» точно не сможет играть в стиле португальцев. С другой стороны, мюнхенцы должны все силы положить именно на Лигу чемпионов, ведь «Байер» догнать будет крайне тяжело, да и Тухель хочет вернуться в Англию. Так что «прихлопнуть» одну из лучших команд Премьер-лиги – лучшая реклама. Наверное, в этой паре шансы тоже равны.

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Роман Андреев