Экс-игрок «Спартака» предсказал финал Лиги чемпионов

Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор поделился мнением о результатах жеребьевки стадии ¼ финала Лиги чемпионов УЕФА.
«Разочарован жеребьевкой. «Реал» и «Ман Сити» - две самые сильные команды. Им не следовало встретиться на этой стадии. «Атлетико» дойдет до финала, где сыграет с победителем матча «Реал» - «Сити», - рассказал Эдуард в эфире телеканала «Матч ТВ».
Напомним, что первые матчи состоятся 9/10 апреля, а ответные – 16/17 апреля. Действующим победителем Лиги чемпионов является «Манчестер Сити», который минимально переиграл миланский «Интер» со счетом 1:0.
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