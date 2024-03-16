Экс-игрок «Спартака» предсказал финал Лиги чемпионов

«Разочарован жеребьевкой. «Реал» и «Ман Сити» - две самые сильные команды. Им не следовало встретиться на этой стадии. «Атлетико» дойдет до финала, где сыграет с победителем матча «Реал» - «Сити», - рассказал Эдуард в эфире телеканала «Матч ТВ».