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Лига чемпионов

«Реал» или «Манчестер Сити»? «Барселона» или «ПСЖ»? Кто пройдёт в полуфинал Лиги чемпионов

15 Марта 2024 • 21:19 Комментировать (2)

Одна из лучших жеребьёвок Лиги чемпионов прошла в пятницу. Не в том смысле, что организация была на высочайшем уровне, или шары тянули как-то уникально. А в том, что подогрели зрительский интерес. Наверное, только Дортмунд и небольшая часть Мадрида не согласится, что пара «Боруссия» – «Атлетико» в четвертьфинале Лиги чемпионов стала счастливым билетом для всех любителей футбола.

За тем, как «шмели» пытаются ужалить «матрас», мы понаблюдаем с меньшим интересом, а вот каждая из оставшихся трёх пар просто поражает блеском. Давайте же попробуем сквозь него разглядеть шансы команд.

«Реал» – «Манчестер Сити». Шансы 55 на 45

Просто в один голос букмекеры кричат, что «Манчестер Сити» пройдёт «Реал» и, более того, второй раз подряд выиграет Лигу чемпионов. И сразу же позволим себе с ними не согласиться. Причём, не согласиться в корне. Можно и больше процентов накинуть «Реалу», но «Манчестер Сити» ментально окреп в последние годы. Хотя бы те же самые 4:0 в прошлом полуфинале Лиги чемпионов против «королей» - красиво, мощно.

Но то был другой «Реал». С уставшими Бензема и Модричем, неокрепшими Винисиусом, Родриго и Камавинга. Без Беллингема, в конце концов. А вот «Сити» стал слабее. Больше нет феноменального Гюндогана, потух (относительно себя) Эрлинг Холанн. Да, «Манчестер Сити» по-прежнему крут, но называть его фаворитом в матчах с «Реалом»? Ну нет. Тут и сильно окрепли молодые «короли», и мадридская магия Лиги чемпионов никуда не делась. Предсказываем, что «Реал» завершит путь «Манчестер Сити» в этом розыгрыше турнира.

«Атлетико» – «Боруссия» Дортмунд. Шансы 70 на 30

Пока не уехали и Мадрида быстренько пройдёмся по самой скучной паре четвертьфинала. Это совсем не тот лихой Дортмунд, который способен на сенсации. Воскресить Санчо не получается, Ройс стареет, Адейеми с Маленом всё никак не подхватят. А с «Атлетико» всё понятно – кубковый характер футболистов Симеоне стал ещё сильнее. Даже феноменальный «Интер» не смог совладать с «матрасниками», проведя худший матч в сезоне. Задавить опытом, затоптать интенсивностью, задёргать стальными нервами – всё это «Атлетико» сможет сделать с «Боруссией».

«Арсенал» – «Бавария». Шансы 60 на 40

«Арсенал», когда, если не сейчас? Мертвейшая «Бавария» попалась «канонирам», и если они с ней не смогут повторить разносы середняков АПЛ, то нечего даже смотреть на победу в Лиге чемпионов. Кейн отлично знаком лондонской обороне, легче будет нейтрализовать, а кроме Гарри никто толком и не созидает/забивает у Мюнхена. Да, «Бавария» может пугать ненужными разгромами «Майнца» и ещё какого-нибудь аутсайдера, но как только наступают важные матчи, оборона дрожит и распадается. Упамекано уже готовит пару роковых ошибок, воспользоваться которыми просто обязаны Эдегор и Сака. Тухелю пора прощаться с Лигой чемпионов. Такой «Баварии» не место в полуфинале.

«ПСЖ» – «Барселона». Шансы 50 на 50

Здесь тоже можно выписать 55 на 45 (причём в обе стороны), но лучше остановимся на равных шансах, а в голосовании предоставим вам решить, у кого больше шансов на полуфинал. Сейчас пара «ПСЖ» - «Барселона», конечно, и в подмётки не годится той, что была при исторических 6:1. Обе команды нестабильны, даже непонятны в какой-то мере. «Ватокат» Луиса Энрике с редкими подвигами Килиана Мбаппе против молодёжи Хави, которая то изумляет комбинациями, то рассыпается без повода. Ну хоть у Дембеле будет повод ещё раз посетить Каталонию. А вот уедет Усман с победой или нет, предсказать почти невозможно. Именно эта интрига ещё больше подогревает интерес к противостоянию нынешних «Барселоны» и «ПСЖ».

Кто пройдёт в полуфинал Лиги чемпионов?
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Комментарии (2) Все комментарии
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cool.max14-88
15 Марта 2024 в 22:19
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pol-black
15 Марта 2024 в 22:09
аналитика, блин. "молодые короли"... кто??? винипух, который проводит один яркий матч из 3-х? Беллингем, выдававший крутые матчи в первой половине сезона? Хоселу? Родриго? или пенсионеры Модрич с Кроосом? не, мадрид конечно может выдать супер матчи против Сити. но будет ли это закономерно? вообще нет. так что присуждать мадриду лавры победителя вы противостоянии с горожанами - ну только если сглазить мадридцев. тогда я - ЗА!
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