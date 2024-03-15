Суперкомпьютер вычислил фаворита Лиги чемпионов в сезоне-2023/24

«Манчестер Сити» является главным претендентом на победу в Лиге чемпионов в сезоне-2023/24. Это вычислил суперкомпьютер Opta.

По итогам жеребьёвки 1/4 финала шансы на победу «горожан» уменьшились с 32,48% до 29,46%. Случилось это из-за того, что в соперники «Манчестер Сити» достался «Реал». Интересно, что на втором месте в рейтинге идёт «ПСЖ», который имеет 16,15% на победу в текущем сезоне. Топ-3 замыкает «Реал», Opta оценила вероятность «сливочных» выиграть Лигу чемпионов в текущем сезоне в 13,06%.

Полный список команд с вероятностью победы в этой кампании ЛЧ в процентах:

«Манчестер Сити» - 29,46 «ПСЖ» - 16,15 «Реал» - 13,06 «Арсенал» - 10,92 «Бавария» - 9,39 «Боруссия» Дортмунд – 7,86 «Барселона» - 7,11 «Атлетико» Мадрид – 6,05

Первые матчи 1/4 финала пройдут 9 апреля, ответные матчи пройдут 16 апреля.