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Суперкомпьютер вычислил фаворита Лиги чемпионов в сезоне-2023/24

15 Марта 2024 • 19:57 Комментировать

«Манчестер Сити» является главным претендентом на победу в Лиге чемпионов в сезоне-2023/24. Это вычислил суперкомпьютер Opta.

По итогам жеребьёвки 1/4 финала шансы на победу «горожан» уменьшились с 32,48% до 29,46%. Случилось это из-за того, что в соперники «Манчестер Сити» достался «Реал». Интересно, что на втором месте в рейтинге идёт «ПСЖ», который имеет 16,15% на победу в текущем сезоне. Топ-3 замыкает «Реал», Opta оценила вероятность «сливочных» выиграть Лигу чемпионов в текущем сезоне в 13,06%.

Полный список команд с вероятностью победы в этой кампании ЛЧ в процентах:

  1. «Манчестер Сити» - 29,46
  2. «ПСЖ» - 16,15
  3. «Реал» - 13,06
  4. «Арсенал» - 10,92
  5. «Бавария» - 9,39
  6. «Боруссия» Дортмунд – 7,86
  7. «Барселона» - 7,11
  8. «Атлетико» Мадрид – 6,05

Первые матчи 1/4 финала пройдут 9 апреля, ответные матчи пройдут 16 апреля.


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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бавария Атлетико Мадрид Барселона Манчестер Сити Боруссия Дортмунд Арсенал Лондон ПСЖ Лига Чемпионов ещё теги
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