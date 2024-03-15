Уткин отреагировал на результат жеребьёвки Лиги чемпионов

В пятницу состоялась жеребьёвка Лиги чемпионов. Уже на стадии четвертьфинала друг с другом встретятся «Реал» и «Манчестер Сити». Комментарий на этот счёт дал известный журналист Василий Уткин.

«Какая удача, что мы увидим две игры «Реала» с «Сити»! – написал Уткин в своём телеграм-канале.

Стоит сказать, что эксперты называют «Манчестер Сити» и «Реал» главными фаворитами Лиги чемпионов.

Отметим, что в прошлом сезоне «Реал» и «Манчестер Сити» пересекались на стадии полуфинала. Тогда в Испании команды сыграли вничью 1:1, а в Англии команда Хосепа Гвардиолы крупно победила – 4:0. На этот раз первая игра тоже пройдёт на поле «Сантьяго Бернабеу».

Кто на кого выходит в полуфинале Лиги чемпионов: результаты жеребьёвки