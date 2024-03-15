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Лига чемпионов

Кто на кого выходит в полуфинале Лиги чемпионов: результаты жеребьёвки

15 Марта 2024 • 15:34 Комментировать

Сразу после жеребьёвки 1/4 финала Лиги чемпионов состоялась жеребьёвка полуфиналов. Таким образом, фанаты могут включить фантазию с режимом прогнозиста и представить, какие могут быть пары 1/2 финала. Результаты жеребьёвки приводим ниже:

«Атлетико» - «Боруссия» / «ПСЖ» - «Барселона»;

«Арсенал» - «Бавария» / «Реал» - «Манчестер Сити».

Как видим, в теории полуфиналы Лиги чемпионов могут быть чисто испанскими и/или чисто английскими. Впрочем, говорить об этом ещё очень рано.

Отметим, что действующим обладателем трофея Лиги чемпионов является «Манчестер Сити». В финале прошлого сезона команда Хосепа Гвардиолы минимально обыграла «Интер» благодаря голу Родри.

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Реал Мадрид Бавария Атлетико Мадрид Барселона Манчестер Сити Боруссия Дортмунд Арсенал Лондон ПСЖ Лига Чемпионов ещё теги
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