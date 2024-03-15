«Реал» - «Манчестер Сити» и другие пары четвертьфинала Лиги чемпионов

Состоялась жеребьевка четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА. В эту стадию турнира пробились следующие клубы: «Реал», Атлетико», «Барселона» (все – Испания), «Манчестер Сити», «Арсенал» (оба – Англия), «Бавария», «Боруссия» Дортмунд (оба – Германия) и «ПСЖ» (Франция).

По результатам жеребьевки были сформированы следующие пары: «Арсенал» - «Бавария», «Атлетико» - «Боруссия», «Реал» - «Манчестер Сити» и «ПСЖ» - «Барселона».

Первые игры четвертьфинала Лиги чемпионов пройдут 9 и 10 апреля, а ответные - 16/17 апреля. Первые встречи 1/2 финала турнира состоятся 30 апреля и 1 мая, ответные – 7/8 мая. Финал запланирован на 1 июня.