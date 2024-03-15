«Реал» - «Манчестер Сити» и другие пары четвертьфинала Лиги чемпионов

Состоялась жеребьевка четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА. В эту стадию турнира пробились следующие клубы: «Реал», Атлетико», «Барселона» (все – Испания), «Манчестер Сити», «Арсенал» (оба – Англия), «Бавария», «Боруссия» Дортмунд (оба – Германия) и «ПСЖ» (Франция).
По результатам жеребьевки были сформированы следующие пары: «Арсенал» - «Бавария», «Атлетико» - «Боруссия», «Реал» - «Манчестер Сити» и «ПСЖ» - «Барселона».
Первые игры четвертьфинала Лиги чемпионов пройдут 9 и 10 апреля, а ответные - 16/17 апреля. Первые встречи 1/2 финала турнира состоятся 30 апреля и 1 мая, ответные – 7/8 мая. Финал запланирован на 1 июня.
Ярому болельщику Барсы и Милана хочу передать привет желания сбываются нужно лишь пройти хромающий на одну ногу ПСЖ и крепкий Атлетико и вы в финале ЛЧ...
Очень ровные пары и нет уверенности в проходе любой из команд.
2. паварка
3. боруська
4. пасатижэ
кхе-кхе..
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