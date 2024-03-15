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Лига чемпионов

«Реал» - «Манчестер Сити» и другие пары четвертьфинала Лиги чемпионов

15 Марта 2024 • 14:15 Комментировать (23)

Состоялась жеребьевка четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА. В эту стадию турнира пробились следующие клубы: «Реал», Атлетико», «Барселона» (все – Испания), «Манчестер Сити», «Арсенал» (оба – Англия), «Бавария», «Боруссия» Дортмунд (оба – Германия) и «ПСЖ» (Франция).

По результатам жеребьевки были сформированы следующие пары: «Арсенал» - «Бавария», «Атлетико» - «Боруссия», «Реал» - «Манчестер Сити» и «ПСЖ» - «Барселона».

Первые игры четвертьфинала Лиги чемпионов пройдут 9 и 10 апреля, а ответные - 16/17 апреля. Первые встречи 1/2 финала турнира состоятся 30 апреля и 1 мая, ответные – 7/8 мая. Финал запланирован на 1 июня.

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (23) Все комментарии
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Vladik1993-25
15 Марта 2024 в 15:11
МС сильный соперник,но это же ЛЧ!! Вперёд Мадрид
One Live
15 Марта 2024 в 15:06
Ждем реванш от Реала, победу ПСЖ и АТМ с Баварией!
Misha_diablo_football
15 Марта 2024 в 15:05
Все пары великолепные, но вот только Боруссия-Атлетико по статусу чуть уступают другим...
Ярому болельщику Барсы и Милана хочу передать привет желания сбываются нужно лишь пройти хромающий на одну ногу ПСЖ и крепкий Атлетико и вы в финале ЛЧ...
Ando Loko
15 Марта 2024 в 15:01
Великолепная жеребьевка.
Очень ровные пары и нет уверенности в проходе любой из команд.
NOBODY
15 Марта 2024 в 14:44
опять одно и то же...никакого интереса.....Барселона с ПСЖ играла ведь уже? камбек там какой-то был вроде....Реал с помойкой уже неоднократно, причем еще до лысого было....ну вот Арсенал - Бавария не помню....а Атлеты с Боруссией просто неинтересно
Zed2891
15 Марта 2024 в 15:06
Арсенал-Бавария при Венгере было. И это лучше не вспоминать, такое детям до 18+ показывать нельзя. Может на этот раз потягаются на равных, состав посильнее, более сбалансированный. Если в штаны не наложат до матча, то шансы примерно равные, учитывая нестабильность Баварии сейчас.
One Live
15 Марта 2024 в 15:07
Они еле еле Порту прошли, а с Баварией тем более шансов мало!
Zed2891
15 Марта 2024 в 15:12
Ну мюнхенцы от Лацио соснули в первой игре. Порту все таки посерьёзнее. Так что Бавария сейчас не та, если Ротета не начудит с составом то все может быть. Вот с Баварий нынешнему Арсеналу будет даже попроще чем с тягомотным Миниатлетико(Порту)
ВетерПеремен
15 Марта 2024 в 15:25
Антифутбольное Порто сложно было бы любой футбольной команде пройти (и Реалу и Сити и Барсе и т.п.). Так что Арсенал избавил четвертьфинал от этого дерьма!.. С Мюнхеном легче будет.
NOBODY
15 Марта 2024 в 15:09
ну вот...тем более...конечно Венгер довольно давно, но лучше б Реал Арсенал были - эти то вообще когда играли между собой?
Sparrow88
15 Марта 2024 в 15:23
В далёком 2006 году. И это их единственное противостояние друг с другом вроде как.
Alex1972
15 Марта 2024 в 14:38
Гамон псреалу.. Хе..
ингерман
15 Марта 2024 в 14:27
1. манчестер-сила
2. паварка
3. боруська
4. пасатижэ
кхе-кхе..
Sparrow88
15 Марта 2024 в 14:21
Пары крутые, что можно сказать!
Sergey999
15 Марта 2024 в 14:19
На этом закончится путь Реала в ЛЧ в этом сезоне)) а так в 1/2 бавария, атлетико и барселона))
Sparrow88
15 Марта 2024 в 14:22
Вот теперь, как ты говорил, надо брать Ла Лигу и забить на ЛЧ ))) И ПСЖ ты зря списываешь. Там 50 на 50.
Sergey999
15 Марта 2024 в 14:28
Не, псж сдуется. А так надо конечно упор на чемпионат делать.
Sparrow88
15 Марта 2024 в 14:35
Поглядим. Я думаю Мбаппе будет жопу рвать, чтобы взять титул.
ВетерПеремен
15 Марта 2024 в 14:26
Баварии там не будет!)
Sparrow88
15 Марта 2024 в 14:31
У Баварии только ЛЧ и осталась )) У Арсенала же бой в двух турнирах, где больше предпочтение будет Премьерлиге.
NOBODY
15 Марта 2024 в 14:46
оптимист ты наш еврофутбольный )))))))) ничего, Серега, покажем помойке, что в прошлом сезоне вылет от них был досадной случайностью!!!
Sergey999
15 Марта 2024 в 15:13
Ну если как с лейпцигом будут играть, то разумеется)
One Live
15 Марта 2024 в 15:08
Быстрее путь Барсы закончится)
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