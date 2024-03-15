Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель поделился ожиданиями от предстоящей жеребьёвки 1/4 финала Лиги чемпионов.

Специалист отметил, что не желает никакого соперника, ведь команда уже гордится тем, что прошла так далеко, именно это и было целью, а теперь нужно немного удачи.

«Конечно, есть команды, с которыми, может быть, было бы немного лучше, чем с другими. С этого момента всё возможно», — приводит слова Тухеля пресс-служба «Баварии».

Напомним, что в первом раунде плей-офф немецкий клуб прошёл римский Лацио», проиграв первый матч со счётом 0:1, но одержав победу во второй со счётом 3:0.