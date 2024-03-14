Назван главный фаворит Лиги чемпионов, «Атлетико» ворвался в тройку

На страницах авторитетного портала Goal после завершения стадии 1/8 финала был обновлён рейтинг фаворитов Лиги чемпионов.

На первом месте без изменений – главным фаворитом эксперты считают «Манчестер Сити». Именно команда Хосепа Гвардиолы выиграла главный клубный турнир континента в прошлом сезоне.

На втором месте остаётся «Реал», а вот дальше неожиданность – в тройку ворвался «Атлетико». Мадридцы в среду обыграли «Интер» по пенальти.

Дальше команды идут так: «ПСЖ», «Бавария», «Барселона», «Арсенал», «Боруссия».

Жеребьёвка Лиги чемпионов пройдёт в пятницу, 15 марта.

«Манчестер Сити» или «Реал»: Эксперты высчитали главного фаворита Лиги чемпионов

С кем сыграют «Реал» и «Манчестер Сити»: Впереди последняя жеребьёвка Лиги чемпионов