Каррагер: «Думаю, «Манчестер Сити» в восторге от вылета «Интера»

Известный в прошлом английский футболист Джейми Каррагер высказался по поводу вылета «Интера» из Лиги чемпионов.

Как известно, в среду вечером «Интер» проиграл «Атлетико» в серии послематчевых пенальти.

«На самом деле я думаю, что «Манчестер Сити» в восторге от этого результата. Потому что «Интер» - одна из немногих команд, которые могут создать «Манчестер Сити» проблемы. Я не уверен, что «Атлетико» способен это сделать. Вообще многие оставшиеся в турнире команды довольны вылетом «Интера», - сказал Каррагер CBS Sport.

Напомним, что в финале прошлого сезона Лиги чемпионов «Манчестер Сити» обыграл «Интер» со счётом 1:0.

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