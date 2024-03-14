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Лига чемпионов

«Манчестер Сити» или «Реал»: Эксперты высчитали главного фаворита Лиги чемпионов

14 Марта 2024 • 17:18 Комментировать

В Лиге чемпионов осталось восемь команд – в пятницу они будут распределены по четвертьфинальным парам в процессе жеребьёвки. Тем временем эксперты из Opta просчитали шансы каждой из команд завоевать главный трофей в клубном футболе на континенте.

Так, главным фаворитом Лиги чемпионов является «Манчестер Сити». Шансы команды Хосепа Гвардиолы защитить титул оцениваются в 32,3%. Дальше в этом своеобразном рейтинге идут «Реал» (16,87%), «Арсенал» (13,09%) и «ПСЖ» (11,8%).

Во второй половине рейтинга команды идут так: «Бавария» (10,75%), «Боруссия» (5,62%), «Барселона» (5,38%) и «Атлетико» (4,19%).

С кем сыграют «Реал» и «Манчестер Сити»: Впереди последняя жеребьёвка Лиги чемпионов

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