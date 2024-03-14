С кем сыграют «Реал» и «Манчестер Сити»: Впереди последняя жеребьёвка Лиги чемпионов

В пятницу пройдёт последняя в этом сезоне жеребьёвка Лиги чемпионов. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает своим читателям обо всех деталях процедуры.

Когда и где пройдёт жеребьёвка

Жеребьёвка Лиги чемпионов пройдёт 15 марта. Церемония состоится в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне, начало мероприятия запланировано на 14:00 по московскому времени. Следить за жеребьёвкой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult.

Кто участвует

Борьбу за трофей Лиги чемпионов продолжают восемь команд. Самое широкое представительство имеет Ла Лига – её в четвертьфинале представят «Реал», «Барселона» и «Атлетико». По две команды делегировали Англия и Германия – от них вступят «Манчестер Сити», «Арсенал», «Бавария» и дортмундская «Боруссия». Также в четвертьфинал пробилась лучшая команда Франции – «ПСЖ».

Участники 1/4 финала Лиги чемпионов Реал Манчестер Сити Барселона Арсенал Атлетико М Бавария ПСЖ Боруссия Д

Процедура жеребьёвки

Жеребьёвка Лиги чемпионов будет проходить быстро и просто. Начиная со стадии четвертьфинала нет ни посева, ни ограничений. Таким образом, команды из одной страны могут пересечься друг с другом.

Пятничная жеребьёвка будет разбита на несколько частей. Сначала будут определены пары четвертьфиналов – это самое интересное. Из корзины достанут первый шарик с названием первой команды, затем – второй шарик с названием второй команды. Так сформируется первая пара. Чей шарик достали раньше, тот и проведёт первый матч дома. Таким же образом определятся следующие три пары.

Дальше пройдёт жеребьёвка полуфиналов. Для неё понадобятся всего четыре шарика, внутри которых будут листочки с надписями «Победитель четвертьфинала 1», «Победитель четвертьфинала 2» и так далее. Доставая эти шары один за другим, будет понятно, кто на кого выходит.

Завершит процедуру жеребьёвка финала. Она выявит, победитель какой части сетки будет номинальным хозяином в решающей битве за трофей Лиги чемпионов.

Интриги

Жеребьёвка Лиги чемпионов всегда интригует, особенно когда дело доходит до решающих стадий. Список четвертьфиналистов получился солидным, поэтому мы гарантированно получим несколько мощных пар. Разумеется, особое внимание будет приковано к «Манчестер Сити» и «Реалу» как к действующему обладателю трофея и команде, для которой Лига чемпионов является особенным турниром.

Наверняка главные гранды Европы предпочли бы в четвертьфинале попасть на «Атлетико» или «Боруссию». Им эксперты дают меньше всего шансов на победу в Лиге чемпионов. А что если «матрасники» и «шмели» попадут друг на друга? Тогда один из них выступит в полуфинале. В общем, интриг хватает.

Когда пройдут матчи

Первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов пройдут 9 и 10 апреля, а ответные – 16 и 17 апреля. Первые полуфиналы состоятся 30 апреля и 1 мая, а ответные – 7 и 8 мая. Финал пройдёт 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Подготовил Александр Тихий.