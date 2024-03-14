Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

С кем сыграют «Реал» и «Манчестер Сити»: Впереди последняя жеребьёвка Лиги чемпионов

14 Марта 2024 • 12:45 Комментировать (1)

В пятницу пройдёт последняя в этом сезоне жеребьёвка Лиги чемпионов. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает своим читателям обо всех деталях процедуры. 

Когда и где пройдёт жеребьёвка

Жеребьёвка Лиги чемпионов пройдёт 15 марта. Церемония состоится в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне, начало мероприятия запланировано на 14:00 по московскому времени. Следить за жеребьёвкой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult.

Кто участвует

Борьбу за трофей Лиги чемпионов продолжают восемь команд. Самое широкое представительство имеет Ла Лига – её в четвертьфинале представят «Реал», «Барселона» и «Атлетико». По две команды делегировали Англия и Германия – от них вступят «Манчестер Сити», «Арсенал», «Бавария» и дортмундская «Боруссия». Также в четвертьфинал пробилась лучшая команда Франции – «ПСЖ».

Участники 1/4 финала Лиги чемпионов
Реал Манчестер Сити
Барселона Арсенал
Атлетико М Бавария
ПСЖ Боруссия Д

Процедура жеребьёвки

Жеребьёвка Лиги чемпионов будет проходить быстро и просто. Начиная со стадии четвертьфинала нет ни посева, ни ограничений. Таким образом, команды из одной страны могут пересечься друг с другом.

Пятничная жеребьёвка будет разбита на несколько частей. Сначала будут определены пары четвертьфиналов – это самое интересное. Из корзины достанут первый шарик с названием первой команды, затем – второй шарик с названием второй команды. Так сформируется первая пара. Чей шарик достали раньше, тот и проведёт первый матч дома. Таким же образом определятся следующие три пары.

Дальше пройдёт жеребьёвка полуфиналов. Для неё понадобятся всего четыре шарика, внутри которых будут листочки с надписями «Победитель четвертьфинала 1», «Победитель четвертьфинала 2» и так далее. Доставая эти шары один за другим, будет понятно, кто на кого выходит.

Завершит процедуру жеребьёвка финала. Она выявит, победитель какой части сетки будет номинальным хозяином в решающей битве за трофей Лиги чемпионов.

Интриги

Жеребьёвка Лиги чемпионов всегда интригует, особенно когда дело доходит до решающих стадий. Список четвертьфиналистов получился солидным, поэтому мы гарантированно получим несколько мощных пар. Разумеется, особое внимание будет приковано к «Манчестер Сити» и «Реалу» как к действующему обладателю трофея и команде, для которой Лига чемпионов является особенным турниром.

Наверняка главные гранды Европы предпочли бы в четвертьфинале попасть на «Атлетико» или «Боруссию». Им эксперты дают меньше всего шансов на победу в Лиге чемпионов. А что если «матрасники» и «шмели» попадут друг на друга? Тогда один из них выступит в полуфинале. В общем, интриг хватает.

Когда пройдут матчи

Первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов пройдут 9 и 10 апреля, а ответные – 16 и 17 апреля. Первые полуфиналы состоятся 30 апреля и 1 мая, а ответные – 7 и 8 мая. Финал пройдёт 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Подготовил Александр Тихий.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бавария Атлетико Мадрид Барселона Манчестер Сити Боруссия Дортмунд Арсенал Лондон ПСЖ Лига Чемпионов ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии (1) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
ингерман
14 Марта 2024 в 13:10
ай и про шареки падагретыя не забудьте.. А-ха-ха-ха! )))
​«Манчестер Сити» выбрал замену Гвардиоле ​Роналдо: «Если Холанн, Мбаппе и Беллингем будут в «Реале», это напомнит мне о «галактикос» ​Стало известно, под каким номером Мбаппе будет играть за «Реал» ​«Барселона» задумала вернуть футболиста ​Роналдо назвал легендарного игрока, которого ему напоминает Беллингем ​«Реал» хочет продать форварда за 120 млн евро – три клуба проявляют интерес ​«Манчестер Юнайтед» попытается купить звёздного форварда – известно имя ​Канселу назвал клуб, за который хочет играть в следующем сезоне «Барселона» хочет купить нападающего «Ливерпуля», оценённого в 140 млн евро ​Беллингем обратился к фанатам «Реала»
Фермин Лопес – вперёд, Хвича – на вылет: «Барселона» побила «Наполи» и запрыгнула в четвертьфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «Наполи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1 «Зенит» уже завтра может стать лидером! «Ростов» дублем Мохебби прибил «Краснодар» в южном дерби «Барселона» уже вторая после победы над «Мальоркой» «Атлетико» - «Интер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 «Атлетико» убрал феноменальный «Интер»: обыграли и в основное время, и в серии пенальти «Урал» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 «Болонья» не смогла прервать победный ход «Интера» Фанаты «Барселоны» желают смерти звезде «Реала» - известно имя Раскрыт доход «Барселоны» с продажи футболок — каталонцы лучшие по данному показателю
Спортивные новости
Канарейкин назвал самые интересные пары второго раунда плей-офф КХЛ Экс-теннисист Чесноков жёстко раскритиковал новый лозунг Олимпиады Селиваненко рассказал, скажется ли трёхсетовый матч с Кордой на игре Медведева против Димитрова Канарейкин высказался о возможных отставках в ЦСКА и «Ак Барсе» Опеределились все пары 1/4 финала плей-офф КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 14 Марта
10:44 · Лига чемпионов
Рикельме: «Облак спас мою задницу»
10:31 · Лига чемпионов
Гризманн высказался о победе над «Интером»
09:44 · Лига чемпионов
Облак высказался о победе над «Интером» 1
09:32 · Лига чемпионов
Гризманн назвал дерьмом звёздного футболиста «Интера» 4
08:55 · Лига чемпионов
Де Йонг: «ПСВ мог добиться большего»
08:44 · Лига чемпионов
Кобель: «Боруссия» ждёт следующего соперника» 1
08:38 · Лига чемпионов
Коке назвал ключевое событие в матче с «Интером»
08:32 · Лига чемпионов
Терзич: «Боруссия» заслуженно вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов»
08:20 · Лига чемпионов
Санчо прокомментировал выход «Боруссии» в четвертьфинал Лиги чемпионов
04:03 · Испания. Ла Лига
Симеоне: «Люди говорили, что у нас нет шансов против «Интера», когда мы проиграли «Кадису»
03:42 · Лига чемпионов
Рикельме – о победе над «Интером»: «Смешанные чувства, я должен был забить в основное время»
03:22 · Лига чемпионов
«Боруссия» проводит лучшую за 25 лет беспроигрышную серию в домашних матчах Лиги чемпионов
03:04 · Лига чемпионов
Санчо – лучший игрок матча «Боруссии» против ПСВ
02:56 · Лига чемпионов
Де Врей – о вылете от «Атлетико»: «Мы не сыграли так, как обычно играет «Интер»
02:51 · Лига чемпионов
​Зоммер: «Пенальти - это всегда вопрос удачи» 2
Все новости
Рекомендуем