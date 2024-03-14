Рикельме: «Облак спас мою задницу»

Полузащитник мадридского «Атлетико» Родриго Рикельме дал комментарий после победы над миланским «Интером» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

«Я сказал спасибо Облаку за то, что он спас мою задницу. Такие удары нужно реализовывать. Будут их тренировать, нельзя больше промахиваться», - передает слова футболиста газета Marca.

Напомним, что в ответном матче «Атлетико» победил со счетом 2:1, а в первом сильнее был «Интер» - 1:0. Судьба путевки в четвертьфинал решилась в серии пенальти, в которой точнее оказались футболисты испанского клуба – 3:2. «Матрасники» узнают следующего соперника 15 марта.