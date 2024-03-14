Гризманн высказался о победе над «Интером»

Лидер атакующей линии мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн высказался о победе над миланским «Интером» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

«Наша команда проделала большую работу. В прошедшей встрече было много единоборств, они сыграли важную роль. Выигрывая мяч, ты получаешь преимущество благодаря технике каждого исполнителя. «Атлетико» провел хороший матч, а талант Яна Облака помог нам выиграть серию пенальти», - цитирует француза пресс-служба УЕФА.

«Атлетико» прошел «Интер» по сумме двух матчей и стал участником ¼ финала Лиги чемпионов. Соперник «матрасников» станет известен на жеребьевке 15 марта.