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Лига чемпионов

Гризманн высказался о победе над «Интером»

14 Марта 2024 • 10:31 Комментировать

Лидер атакующей линии мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн высказался о победе над миланским «Интером» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

«Наша команда проделала большую работу. В прошедшей встрече было много единоборств, они сыграли важную роль. Выигрывая мяч, ты получаешь преимущество благодаря технике каждого исполнителя. «Атлетико» провел хороший матч, а талант Яна Облака помог нам выиграть серию пенальти», - цитирует француза пресс-служба УЕФА.

«Атлетико» прошел «Интер» по сумме двух матчей и стал участником ¼ финала Лиги чемпионов. Соперник «матрасников» станет известен на жеребьевке 15 марта.

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