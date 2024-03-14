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Лига чемпионов

Облак высказался о победе над «Интером»

14 Марта 2024 • 09:44 Комментировать

Вратарь мадридского «Атлетико» Ян Облак высказался о победе над миланским «Интером» в ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

«В серии пенальти есть доля везения, ведь тебе как вратарю нужно угадать, куда полетит мяч после удара. Тебе нужно отбить его, но если соперник пробьет идеально, парировать мяч будет невозможно. Я рад, что мне удалось спасти команду дважды. Самое главное – это победа и выход в ¼ финала», - передает слова словенского голкипера пресс-служба УЕФА.

В ответном матче была зафиксирована победа «Атлетико» с счетом 2:1. В серии пенальти «матрасники» оказались точнее – 3:2.

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Интер Милан Атлетико Мадрид Ян Облак ещё теги
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