Облак высказался о победе над «Интером»

«В серии пенальти есть доля везения, ведь тебе как вратарю нужно угадать, куда полетит мяч после удара. Тебе нужно отбить его, но если соперник пробьет идеально, парировать мяч будет невозможно. Я рад, что мне удалось спасти команду дважды. Самое главное – это победа и выход в ¼ финала», - передает слова словенского голкипера пресс-служба УЕФА.