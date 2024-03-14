Гризманн назвал дерьмом звёздного футболиста «Интера»

Форвард мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн оскорбил нападающего миланского «Интера» Алексиса Санчеса во время серии послематчевых пенальти. Об этом рапортуют журналисты газеты Marca.

После промаха Алексиса с точки Гризманн, находившийся на скамейке запасных, выкрикнул в его сторону: «Он дерьмо».

Напомним, что игровое время встречи завершилось победой «Атлетико» со счетом 2:1. Судьба противостояния решилась в серии послематчевых пенальти, в которой точнее были футболисты испанского клуба – 3:2.

«Матрасники» пробились в четвертьфинал Лиги чемпионов. Следующий соперник «Атлетико» определится во время жеребьевки 15 марта.