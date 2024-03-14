Де Йонг: «ПСВ мог добиться большего»

Нападающий и капитан нидерландского ПСВ Люк де Йонг высказался о гостевом поражении от дортмундской «Боруссии» (0:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.
«ПСВ мог добиться большего в этом матче, мы могли рассчитывать минимум на ничью. Наша команда доминировала во второй половине встречи, но не создавала явные голевые моменты. В концовке у меня был хороший шанс, но я не смог забить», - передает слова нападающего пресс-служба УЕФА.
ПСВ уступил «Боруссии» по сумме двух матчей и вылетел из Лиги чемпионов. Жеребьевка стадии ¼ финала турнира пройдет в пятницу, 15 марта.
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