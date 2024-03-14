Кобель: «Боруссия» ждёт следующего соперника»

«Отличные ощущения. Мы с нетерпением ждем следующего раунда. «Боруссия» не давала ПСВ продохнуть в стартовые полчаса и заслуженно забила. Затем мы продемонстрировали отличную игру в защите. Ждем следующего соперника. Эта победа придаст нам дополнительный импульс», - передает слова голкипера пресс-служба УЕФА.