Кобель: «Боруссия» ждёт следующего соперника»

Страж ворот дортмундской «Боруссии» Грегор Кобель пообщался с журналистами после победы над нидерландским ПСВ в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. «Шмели» выиграли со счетом 2:0.
«Отличные ощущения. Мы с нетерпением ждем следующего раунда. «Боруссия» не давала ПСВ продохнуть в стартовые полчаса и заслуженно забила. Затем мы продемонстрировали отличную игру в защите. Ждем следующего соперника. Эта победа придаст нам дополнительный импульс», - передает слова голкипера пресс-служба УЕФА.
«Боруссия» прошла ПСВ по сумме двух матчей и стала участником ¼ финала. Следующий соперник «шмелей» определится 15 марта.
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