Коке назвал ключевое событие в матче с «Интером»

Полузащитник мадридского «Атлетико» Коке дал комментарий представителям СМИ после выхода в четвертьфинал Лиги чемпионов УЕФА. По сумме двух матчей «матрасники» оказались сильнее миланского «Интера».
«Когда у нас такой настрой, мы становимся абсолютно другой командой. Надеюсь, что продолжим играть на таком уровне. Появление Депая кардинально изменило игру. Ян Облак провел отличный матч, он является одним из лучших вратарей мира. В этом матче он доказал это», - передает слова футболиста пресс-служба УЕФА.
Следующий соперник «Атлетико» в плей-офф Лиги чемпионов определится во время жеребьевки, которая пройдет 15 марта.
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