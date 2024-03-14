Коке назвал ключевое событие в матче с «Интером»

«Когда у нас такой настрой, мы становимся абсолютно другой командой. Надеюсь, что продолжим играть на таком уровне. Появление Депая кардинально изменило игру. Ян Облак провел отличный матч, он является одним из лучших вратарей мира. В этом матче он доказал это», - передает слова футболиста пресс-служба УЕФА.