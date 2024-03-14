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Лига чемпионов

Терзич: «Боруссия» заслуженно вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов»

14 Марта 2024 • 08:32 Комментировать

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» одержала победу над нидерландским ПСВ со счетом 2:0. Об этом поединке высказался главный тренер «шмелей» Эдин Терзич.

«Мы заслуженно вышли в четвертьфинал. Это стало возможно благодаря нашему труду. В первом тайме команда провела, наверное, лучшие 30 минут в сезоне. Мы могли забить больше одного мяча в этом отрезке. После перерыва у нас уже не было такой прыти в атаке, но в обороне все было надежно. Я горжусь, что являюсь частью этого успеха», - передает слова тренера пресс-служба УЕФА.

Жеребьевка ¼ финала Лиги чемпионов пройдет 15 марта.

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Боруссия Дортмунд ПСВ Эдин Терзич ещё теги
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