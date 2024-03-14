Терзич: «Боруссия» заслуженно вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов»

«Мы заслуженно вышли в четвертьфинал. Это стало возможно благодаря нашему труду. В первом тайме команда провела, наверное, лучшие 30 минут в сезоне. Мы могли забить больше одного мяча в этом отрезке. После перерыва у нас уже не было такой прыти в атаке, но в обороне все было надежно. Я горжусь, что являюсь частью этого успеха», - передает слова тренера пресс-служба УЕФА.