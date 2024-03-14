Санчо прокомментировал выход «Боруссии» в четвертьфинал Лиги чемпионов

Вингер дортмундской «Боруссии» Джедон Санчо высказался о победе над ПСВ в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. «Шмели» выиграли со счетом 2:0 и пробились в четвертьфинал турнира.

«Мы понимали, что легко точно не будет. Однако у нас было преимущество, ведь мы играли при своих фанатах. Команда была серьезно настроена и придерживалась своей установки до последней секунды. Я безумно рад, что мы одержали победу», - передает слова полузащитника пресс-служба УЕФА.

«Боруссия» одолела ПСВ по сумме двух поединков и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов. Жеребьевка пройдет 15 марта.