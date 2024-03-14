«Боруссия» проводит лучшую за 25 лет беспроигрышную серию в домашних матчах Лиги чемпионов

Дортмундская «Боруссия» продлила беспроигрышную серию в родных стенах в рамках Лиги чемпионов.

Команда Эдина Терзича обыграла нидерландский ПСВ в Дортмунде (2:0) благодаря голам Джедона Санчо и Марко Ройса, добыв путёвку в четвертьфинал. По данным Squawka, «шмели» не проигрывают дома в Лиге чемпионов уже на протяжении девяти матчей кряду – самая продолжительная серия клуба в турнире за 25 лет.

Примечательно, что в Бундеслиге дортмундцы потерпели домашнее поражение совсем недавно – во встрече с «Хоффенхаймом», которая состоялась 25 февраля (2:3).

На групповой стадии текущего розыгрыша Лиги чемпионов «Боруссия» дважды сыграла вничью (с «ПСЖ» и «Миланом») и однажды победила (в игре с «Ньюкаслом») на своём поле.