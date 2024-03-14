Санчо – лучший игрок матча «Боруссии» против ПСВ

Джедон Санчо помог дортмундской «Боруссии» выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов.

23-летний игрок поразил ворота ПСВ уже на третьей минуте ответного матча 1/8 финала, на что у эйндховенцев так и не нашлось ответа. На 75-й минуте Санчо вынужденно покинул поле из-за травмы, уступив место Марко Ройсу, который закрепил победу «шмелей» голом в концовке (2:0 и 3:1 по сумме двух встреч).

Именно Санчо, несмотря на замену, получил от УЕФА приз лучшему футболисту матча. Гол в поединке с ПСВ стал для англичанина первым в рамках плей-офф Лиги чемпионов за всю карьеру.

Напомним, что Джедон Санчо арендован «Боруссией» у «Манчестер Юнайтед» до конца сезона.